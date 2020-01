Brad Pitt vê discurso de Jennifer Aniston nos bastidores do SAG; assista

EFE/EPA/DAVID SWANSON Brad Pitt e Jennifer Aniston saíram do SAG Awards como vencedores



Brad Pitt mostrou, mais uma vez, que sua relação com Jennifer Aniston, sua ex-mulher, é muito amigável. Os dois foram casados de 2000-2005 e continuaram próximos. Durante o SAG Awards, que aconteceu na noite de domingo (19), o ator foi flagrado assistindo ao discurso de Jen, que recebeu o prêmio de melhor atriz por série de drama, por “The Morning Show”.

Pitt foi escolhido o melhor ator coadjuvante por “Era uma vez… em Hollywood” e estava nos bastidores quando Aniston subiu ao palco. Uma repórter do The Hollywood Reporter acabou clicando o momento em que Brad viu, pela TV, a ex comemorar a premiação.

“Todos vocês, suas performances, me inspiram. Por anos, eu sinto como se tivesse crescido junto com vocês e eu sei que vocês sabem as vezes que fui chamada para estar neste local nos últimos anos. Foi sempre muito especial”, afirmou Jennifer em discurso.

Mais tarde, Jen e Brad ainda se encontraram antes de suas entrevistas coletivas após serem premiados e foram clicados dando um abraço e trocando algumas palavras.

Confira: