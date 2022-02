Brad Pitt processa Angelina Jolie após venda secreta de vinícola; entenda

Ator alega que a ex-mulher não o consultou para concluir a venda da propriedade que compraram juntos

EFE Casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie chegou ao fim em 2016



O ator Brad Pitt decidiu processar sua ex-mulher, a atriz Angelina Jolie, após ela vender secretamente a parte que possuía de uma vinícola que eles compram em conjunto. Com a ação, o galã de Hollywood busca desfazer o acordo fechado pela intérprete de Malévola. Nos documentos legais, dos quais o TMZ teve acesso, consta que a compra da Chateau Miraval, localizada na França, aconteceu em 2008. Angelina pagou 40% dos US$ 28,4 milhões (cerca de R$ 146 milhões) que a vinícola custou, mas o ator alegou no processo que investiu muito dinheiro e tempo na propriedade e, sozinho, fez com que a vinícola se tornasse um negócio de sucesso. Brad enfatizou ainda que nenhum dos dois poderia vender sua parte da vinícola sem o consentimento do outro.

Em julho do ano passado, a atriz buscou o tribunal e informou ao juiz que tinha chegado a um acordo com uma pessoa não identificada para vender sua parte da vinícola. Em setembro, o artista concordou que a ex-mulher procurasse por um comprador, mas declarou que não consentiu a venda, até porque ele tinha a intenção de fazer uma contraproposta. Em outubro do mesmo ano, Brad descobriu que a venda aconteceu para o russo Yuri Shefler, dono de uma empresa chamada Tenute del Mondo. O artista estaria insatisfeito com o acordo fechado por Angelina, pois esse comprador estaria atrapalhando a administração da sua vinícola. Além de desfazer o acordo, Brad pede uma indenização no processo. O casal, que já foi um dos mais famosos de Hollywood, está resolvendo as questões do divórcio na Justiça desde 2016.