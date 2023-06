Brad Pitt revela que ainda ama uma ex-namorada; saiba qual

Ator já foi casado com grandes estrelas de de Hollywood como Jennifer Aniston e Angelina Jolie

BERTRAND GUAY / AFP Brad Pitt confessou que ainda ama Juliette Lewis, sua ex-namorada



Os casamentos de Brad Pitt com as estrelas Jennifer Aniston e Angelina Jolie foram extremamente visados, mas o astro de Hollywood confessou que foi o relacionamento que mais o marcou foi seu namoro com a atriz Juliette Lewis no início dos anos 1990. Os atores se conheceram no set de filmagens de “Dias de Violência”. Na época, o artista tinha 27 anos e sua amada 17. Eles ficaram juntos por três anos e o relacionamento chegou ao fim em 1993. Ao relembrar o namoro, Brad confessou à revista Vanity Fair: “Eu ainda amo essa mulher. Há um verdadeiro gênio ali. Eu me diverti muito com ela”. O protagonista de “Babilônia” ainda acrescentou: “Foi um dos melhores relacionamentos em que já estive. O problema é que crescemos com essa visão de que o amor conquista tudo, e isso não é verdade”. Anos após a separação, Juliette deu uma entrevista ao The Guardian e falou sobre o antigo relacionamento que viveu com Brad: “Ele não está mais no meu universo agora. Parece um relacionamento de colégio porque agora ele é uma pessoa muito famosa. Eu olho para essa pessoa com quem compartilhei um pouco da minha história e espero que ele encontre a felicidade, porque eu o amei genuinamente. Ele é um cara muito legal”.