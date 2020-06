Brian May diz que ainda ‘se rasteja’ após queda e cirurgia no coração

Reprodução/Instagram Artista machucou glúteos e passou por cirurgia no coração no mês passado



Brian May, guitarrista do Queen, postou um vídeo nesta semana nas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. Em maio, o músico sofreu um ataque cardíaco após machucar os glúteos ao cair no jardim de sua casa.

“Eu ainda estou me rastejando pela casa de joelhos e mãos – não como uma estrela do rock”, disse ele.

May aproveitou para relembrar alguns momentos da carreira enquanto permanece de quarentena em casa. “Incrível que há 18 anos eu estava no topo do Palácio de Buckingham, o lugar mais lindo do mundo, tocando ‘God Save the Queen’ e aterrorizando minha mente, mas é um daqueles momentos em que você enfrenta o medo e nunca fica completamente o mesmo depois”.

Após ser internado por causa da lesão nos glúteos, Brian May revelou que correu risco de vida enquanto esteve no hospital. “Sofri um ataque cardíaco e fiquei muito próximo da morte”. Durante os exames médicos, ele descobriu que tinha três artérias ” quase entupidas”, o que levou a passar por cirurgia.

Veja o relato em inglês: