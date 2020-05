Anitta x Leo Dias: Cantora processa jornalista por fake news sobre mãe

Divulgação Agora parece real oficial: acabou a amizade de Anitta e Leo Dias, e vai sobrar para diversos artistas citados na confusão



Uma troca de acusações e áudios vazados acontece na web desde o último fim de semana: é mais um capítulo da conturbada relação entre Anitta e o jornalista Leo Dias, autor de sua biografia “Furacão Anitta”, lançada no ano passado. Segundo o colunista do Uol, a cantora entrou com um processo na Justiça acusando-o de fake news.

No domingo (24), Anitta gravou uma série de stories no Instagram dizendo que sempre foi ameaçada por Leo Dias. Os dois se conhecem há alguns anos e mantiveram amizade até logo após a publicação da biografia da cantora. Recentemente, Leo Dias – já rompido com a funkeira – publicou em sua coluna que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, mudou-se de casa por brigar com a filha.

“Vim quebrar o meu silêncio sobre uma parada que já me persegue há muito tempo, há muitos anos. (…) Eu vivi muitos anos com esse medo e eu achava que se eu não fosse fonte de informações para ele, não só da minha vida, mas também de qualquer coisa que eu soubesse, ele poderia acabar com a minha carreira. Tive esse medo. Hoje, graças a Deus, com 27 anos eu não tenho mais medo”, disse Anitta nos vídeos.

Leo Dias nega ter ameaçado a cantora em qualquer situação, mas segue divulgando informações envolvendo outros artistas para mostrar o seu lado da história. Em um áudio vazado, Anitta conta sobre um suposto grupo de Whatsapp em que Preta Gil, Pabllo Vittar e Gominho falavam mal de diversos artistas, incluindo Marília Mendonça. Preta Gil já negou a existência do grupo.