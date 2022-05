Brigas no Power Couple Brasil obrigam Record a intervir no programa

Lucas Strabko e Rogério da Silva também se desentenderam e forçaram a produção a enviar uma equipe para dentro da casa, para evitar confusões

Reprodução/TV Record Hadson Nery e Matheus Sampaio protagonizaram a principal briga da noite



A noite do Power Couple Brasil 6 ficou agitada após a eliminação de Andreia Andrade e Nahim nesta quinta-feira, 26. Logo após a saída do casal, Hadson Nery se envolveu em uma discussão acalorada com Matheus Sampaio e Brenda Paixão. Eliza Fagundes tomou as dores do marido e atacou os influenciadores. “Balança o rabinho. Você vai me engolir, eu vou te engolir, eu vou ser seu pesadelo, eu vou para cima de você, eu quero ver sua pose para cima de mim. Eu sou seu pior pesadelo, eu vou engolir sua alma, você não vai ter paz”, gritou Hadson. Em um segundo momento, o ex-jogador deu a entender que Matheus teria cometido erros fora do reality e foi repreendido por Brenda, que respondeu “ele não fez nada”.

Outro atrito da noite ficou por conta de Lucas Strabko, o Cartolouco, e Rogério da Silva ,pai do MC Gui, que jogou água no ex-participante da Fazenda. Strabko afirmou que Rogério chamou Gabi Augusto para briga e começou a ofender o empresário. “Seu nojento, seu bosta, machista de merda, agressor. Filha da puta, não mexe com a Gabriela não”, disse o jornalista. Rogério, por sua vez, continuou gritando e chutou uma porta. Cartolocou deu socos no ar. Em meio aos desentendimentos, a apresentadora Adriane Galisteu tentou controlar a situação, mas não conseguiu.

A situação obrigou a produção do programa a intervir no programa. Uma voz da produção pediu para que Hadson e Matheus parassem a briga “imediatamente”, mas os dois continuaram o embate. A voz continuou: “Eu preciso que a briga pare imediatamente”. “Dirijam-se para os quartos imediatamente”, continuou a voz da produção. Depois que todos os casais deixaram a sala, Rogério pegou uma planta para jogar no quarto de Cartolouco, mas a cena foi cortada da exibição.

Assim que Matheus e Brenda voltaram da DR, Hadson partiu para cima e peitou o Matheus, inclusive falou que iria engolir a alma dele. Vai ter pet abanando o rabinho sim! #PowerCouple #BretheusOnFire pic.twitter.com/9vCB6aJAFH — Matheus Sampaio ❤️‍🔥 (@eumatheusampaio) May 27, 2022