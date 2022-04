Britney Spears revela que está escrevendo autobiografia: ‘Nunca me senti ouvida’

Cantora receberá R$ 68 milhões para contar sua história no, que chamam de, um dos ‘maiores acordos de todos os tempos’

A cantora Britney Spears confirmou que está escrevendo uma biografia. Em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 4, a artista se pronunciou sobre um dos ‘maiores acordos de todos os tempos’ – contrato editorial de cerca de 15 milhões de dólares (R$ 68 milhões, na cotação atual) – segundo o site Page Six havia anunciado no mês de fevereiro. “No momento é curativo e terapêutico. Também é difícil trazer à tona eventos passados da minha vida, eu nunca pude me expressar abertamente. Eu imagino que posso soar infantil, mas eu era extremamente nova quando esses eventos aconteceram”, disse. Britney disse que, em vez de usar o coração, está usando a inteligência, assim como sua mãe e irmã fizeram. A mãe, Lyanne Spears, é autora do livro ‘Britney Spears: a história por trás do sucesso’ e a irmã, Jamie Linn Spears, é autora de ‘Coisas que eu Deveria Ter Dito’, lançado em janeiro deste ano. “Eu nunca me senti ouvida antes, eu estava gritando por dentro e não importava o que eu dizia, sempre fui desprezada. Enquanto eu envelhecia, os poderes sob a minha tutela eram literalmente inacreditáveis”, revelou a cantora.

Ela ainda contou algumas situações constrangedoras que passou, como quando foi proibida de ir ao SPA com amigos ou quando não pôde entrar em uma loja e foi obrigada a esperar dentro do carro. “Infelizmente, eu não me esqueço. E estou aqui para lembrar as pessoas sobre não fazer o que a minha família fez comigo, para sermos pessoas melhores para a próxima geração”, escreveu. Nos comentários, os fãs apoiaram a diva pop e a incentivaram a contar toda a verdade sobre o tratamento que recebeu da família durante os 13 anos que viveu sob a tutela do pai, Jamie Spears, anulada no fim de 2021.

