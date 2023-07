Bruna Biancardi faz apelo em nome da irmã que fez post polêmico sobre Neymar

Influenciadora contou que a conta de Bianca Biancardi no Instagram foi invadida e hacker a bloqueou

Reprodução/Instagram/bibiancardi Bruna Biancardi pediu aos seguidores para denunciarem conta da irmã após invasão de hacker



A influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida do jogador Neymar, fez um apelo aos seguidores nesta terça-feira, 11, em nome da irmã, Bianca Biancardi. “O Instagram da minha irmã foi hackeado e estão aplicando golpes por lá. Posso pedir uma ajuda para vocês? Denunciem o perfil dela para o hacker perder o acesso por favor”, escreveu Bruna nos stories do Instagram. Na sequência, a influenciadora explicou que foi bloqueada pelo hacker, por isso resolveu pedir ajuda. “Se vocês conhecerem alguém que trabalhe na empresa Meta, me avisem, por favor? Não avisei antes porque a orientação era que tentássemos recuperar a conta nessa madrugada. Mas como não foi possível, vamos denunciar.” No Instagram da cunhada de Neymar, o hacker fez um post anunciando supostas vagas. Bianca ganhou muitos seguidores na rede social quando fez um post criticando o craque do Paris Saint-Germain após circular rumores de que ele havia traído sua irmã. “Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo que fez. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?”, disparou a irmã de Bruna em um trecho de um longo texto que publicou nos stories. O posicionamento de Bianca teve grande repercussão e, depois disso, Neymar deixou de seguir a cunhada.