Bruna Biancardi reata relacionamento com Neymar e fala sobre perdão

Influenciadora anunciou o retorno com o jogador, refletindo sobre erros e a busca pela felicidade em seu relacionamento

Bruna reconheceu que o jogador cometeu erros, mas refletiu sobre a natureza das relações



Bruna Biancardi anunciou que reatou seu relacionamento com Neymar, gerando reações diversas nas redes sociais. A influenciadora usou seu perfil no Instagram para explicar os motivos que a levaram a tomar essa decisão, mesmo após as traições que culminaram no término anterior do namoro. Em sua publicação, Bruna reconheceu que o jogador cometeu erros, mas refletiu sobre a natureza das relações. “Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta”, afirmou. Ela revelou que, após meses separados e muitas conversas, decidiram reatar em julho e que pretende viver essa nova fase intensamente.

A influenciadora também abordou a reação de seus seguidores em relação ao perdão dado a Neymar, com quem tem uma filha de oito meses. “Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz minha parte”, explicou Bruna, reconhecendo que a decisão pode ter causado descontentamento entre os fãs que a apoiaram anteriormente. Por fim, Bruna enfatizou a importância da felicidade do casal e a necessidade de apoio mútuo. “O que importa no final de tudo é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade”, concluiu, deixando claro que seu foco está em construir um futuro positivo ao lado do jogador.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA