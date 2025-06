Bruna Griphao exibe corpo tonificado em novas fotos no Instagram

Atriz também chamou atenção por estar usando um micro shorts de crochê que misturava tons de rosa, vinho e amarelo

Reprodução/Instagram/@brunagriphao Atriz compartilha frequentemente sua rotina de exercícios nas redes sociais



Bruna Griphao, de 26 anos, decidiu atualizar seu bronzeado e compartilhou imagens em que aparece vestindo um biquíni. As fotos foram publicadas em seus stories no Instagram na tarde desta quinta-feira (26). A parte superior do biquíni apresentava uma combinação de listras em azul e amarelo, enquanto a parte inferior era completamente azul. Complementando o visual, a atriz usava um micro shorts de crochê que misturava tons de rosa, vinho e amarelo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das peças de roupa, Bruna também chamou a atenção ao exibir seu corpo tonificado nas imagens. Atriz compartilha frequentemente sua rotina de exercícios nas redes sociais.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA