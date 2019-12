Tá rolando? Bruna Marquezine curte festa com irmão de Gio Ewbank

Reprodução Bruna Marquezine e Gian Luca estão em Trancoso para o Réveillon



Bruna Marquezine resolveu deixar Noronha de lado – seu destino de Réveillon nos últimos anos – para curtir a virada em Trancoso, na Bahia. A atriz curtiu, de acordo com o Extra, festa ao lado de Gian Luca Baldacconi, irmão de Giovanna Ewbank.

Ele já havia sido apontado como affair da atriz, desde que foram flagrados aos beijos no Rock In Rio deste ano. De acordo com a publicação, os dois evitaram serem fotografados juntos.

Outra questão é que Bruna manteve a distância de Marina Ruy Barbosa, com quem teve uma rixa no começo de 2019, quando a ruiva foi apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento.