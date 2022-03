Bruna Marquezine registra encontro com protagonista de ‘La Casa de Papel’ em Paris

Atriz brasileira conversou com Úrsula Corberó após um desfile; elas trocaram elogios e posaram juntas

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine e Úrsula Corberó se encontraram após desfile em Paris



A atriz Bruna Marquezine divulgou nas redes sociais o encontro que teve com a atriz Úrsula Corberó, conhecida por interpretar a personagem Tóquio no sucesso da Netflix “La Casa de Papel”. As artistas se esbarraram após o desfile de Yves Saint Laurent, que aconteceu na noite da última terça-feira,1, em Paris, na França. Durante a conversa que tiveram, a atriz espanhola elogiou o look de Bruna, que tinha uma transparência que deixava seus seios à mostra. Nos stories do Instagram, a atriz brasileira comentou que foi um grande prazer conhecer a intérprete de Tóquio. Já Úrsula compartilhou uma das fotos que tirou com Bruna no Instagram e acrescentou um emoji de flor. Esse encontrou virou assunto nas redes sociais. “Meu Deus… socorro!! Bruna Marquezine e a Tóquio… vou morrer”, comentou um seguidor do Twitter. “O encontro de milhões!”, escreveu outro. “Não sei se queria ser a Úrsula e conhecer a Bruna Marquezine ou vice-versa. Esse momento foi épico”, acrescentou mais um.