Brunna Gonçalves diz que ama o cheiro da ‘pepeca’ de Ludmilla: ‘Maravilhoso’

Ex-participante do ‘BBB 22’ também falou como se preparou para sua primeira vez com a cantora

Reprodução/Instagram/ludmilla Brunna Gonçalves fez revelações sobre sua intimidade com Ludmilla



A dançarina Brunna Gonçalves, que participou do “BBB 22”, fez uma revelação íntima ao participar do programa “Prazer Feminio”, do GNT. Casada com a cantora Ludmilla, a ex-BBB contou que ama “o cheiro da ‘pepeca’ do mozão”. “Quando eu acabo [de praticar o sexo oral], eu falo: ‘Aí, gente, que cheirinho maravilhoso’. Não gosto nem de lavar o rosto, gosto de ficar sentindo aquele cheiro em mim. É incrível, eu amo”, afirmou a dançarina. Ludmilla foi a primeira mulher com quem Brunna se relacionou sexualmente. Sem saber como transar com uma mulher, ela contou que procurou vídeos na internet para se preparar para sua primeira vez com a cantora.

“Peguei meu celular, fui ver os filmes pornôs para ver como era o sexo entre duas mulheres porque não tinha noção e não sabia por onde começar. Chegou na hora, não era nada daquilo que eu assisti nos vídeos”, disse aos risos. Brunna contou que, na ocasião, praticou sexo oral na parceira e Ludmilla ficou surpresa por ela ter essa iniciativa logo na primeira vez. “Eu sou isso, entre quatro paredes para mim não importa nada”, comentou a ex-BBB. Brunna e Ludmilla estão casadas desde 2019, quando a cantora preparou uma cerimônia surpresa no dia do aniversário da esposa. Elas se casaram novamente ano passado em Curaçao, no Caribe.