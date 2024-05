Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, faz cirurgia para diminuir tamanho da testa

‘Finalmente realizei meu grande sonho’, disse a bailarina nas redes sociais; ela já recebeu alta e se recupera em casa

Reprodução/Instagram/@brunnagoncalves Bailarina esperou 10 anos para achar profissional que confiasse e realizar a cirurgia



A influenciadora e bailarina Brunna Gonçalves usou seu Instagram na última segunda-feira (13), para revelar que fez uma cirurgia de frontoplastia com avanço capilar, ou seja, a cirurgia reduz o tamanho da testa e traz o couro cabeludo para frente. “Finalmente realizei meu grande sonho”, disse em um vídeo. Ela revelou que ficou cerca de 10 anos procurando um profissional para realizar o procedimento e acabar com esta insegurança que ela tinha. “Não fazia coque e vários penteados”, revelou. A esposa de Ludmilla já recebeu alta nesta terça-feira (14) e postou como foi a primeira lavagem após a cirurgia, em casa, no Rio de Janeiro, já que a cirurgia foi realizada em São Paulo. Brunna também postou uma sequência de stories respondendo dúvidas e comentários dos seguidores sobre o procedimento.