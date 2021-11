Bryan Adams testa positivo para a Covid-19: ‘Segunda vez em um mês’

Cantor canadense descobriu que está novamente com o vírus ao chegar em Milão para cumprir compromissos profissionais

Reprodução/Instagram/bryanadams/26.11.2021 Bryan Adams foi encaminhado ao hospital após diagnóstico de Covid-19



O cantor canadense Bryan Adams testou novamente positivo para a Covid-19 em novembro. O artista descobriu que está novamente com o vírus ao desembarcar na Itália. Nas redes sociais, ele postou fotos em uma ambulância e lamentou: “Aqui estou eu, acabei de chegar a Milão e testei positivo pela segunda vez em um mês para a Covid. Então, vou para o hospital. Obrigado a todos pelo apoio”. O primeiro diagnóstico aconteceu logo no início de novembro e todos os seus compromissos profissionais do cantor foram cancelados. Na ocasião, um representante do músico declarou que ele estava “totalmente vacinado” e que não havia apresentado sintomas. O cantor de Summer of 69 foi à Itália para o lançamento do Calendário Pirelli de 2022, que ele fotografou. A nova edição contará com imagens de talentos musicais como Kali Uchis, Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson e Grimes. Em sua passagem por Milão, Bryan participaria de eventos de divulgação com a imprensa no domingo, 28, e na segunda-feira, 29. Segundo o jornal britânico Independent, ainda não foi confirmado se esses eventos serão mantidos como o programado.