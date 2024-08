Buchecha se forma em marketing digital aos 49 anos

Cantor tinha parado de estudar aos 15 anos para trabalhar e ajudar nas despesas de casa

Cantor é conhecido pela música 'Só Love'



O cantor Buchecha, dono do hit “Só Love”, dos anos 2000, usou as redes sociais para festejar sua graduação na faculdade. Aos 49 anos, o músico abriu o coração e contou sobre o processo da faculdade de marketing digital. Ele posou usando beca e cabelo. “Lembro que dos 14 para os 15 anos, havia parado de estudar para trabalhar e ajudar em casa, pois minha mãe trabalhava sozinha em 2 casa de família para sustentar eu e meus irmãos, porém voltar a estudar sempre foi um desejo latente em meu coração”, disse ele. O funkeiro também explicou antes da pandemia, voltou a estudar para completar o ensino médio e logo após decidiu começar a faculdade. “Assim segui até o fim, cumpri a missão, me formei”. “Minha mãezinha querida tem mais um filho formado para honra e glória de Deus, obrigado a todos que sempre torceram por mim, minha família, amigos e fãs”, finalizou.

