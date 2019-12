Caio Castro vira piada na web ao se atrapalhar com filtro do Instagram

Reprodução/Instagram Ator se atrapalhou durante brincadeira nas redes sociais



Caio Castro quis entrar na moda do momento, mas não soube brincar muito bem com um dos filtros do Instagram. Na madrugada desta quinta-feira (19), o ator global ativou o filtro “Desafio Cante Uma Música”, em que artistas vão passando aleatoriamente e, ao tocar na tela, a pessoa deve cantar uma canção do escolhido.

Sem saber como parar e ter um nome sorteado, Castro tentou várias vezes até conseguir. “Vai… vai… Agora. Não tô sabendo jogar. Vai”, diz enquanto tenta brincar. “Tô fazendo alguma bost*? Tô, né?”, percebe. “Não é possível… alguém pode me ensinar, por favor?”, pede aos seguidores.

Após algumas tentativas, o ator finalmente se entendeu com o filtro e cantou músicas do Exaltasamba, Kelly Key, Charlie Brown Jr., Raça Negra e da dupla Jorge e Mateus – mas pulou quando Karol Conká, Tati Zaqui e Glória Groove foram escolhidos por não saber canções deles.

Veja o momento: