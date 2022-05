Camila Loures é detonada por expor motorista de Uber que cumpriu protocolos: ‘Chilique’

Chorando, influenciadora gravou vídeos dizendo que foi expulsa do carro por pedir ao profissional para fechar a janela, pois estava muito frio

Reprodução/Instagram/camilaloures Camila Loures foi criticada por definir como 'desesperador' situação com motorista de Uber



A influenciadora digital Camila Loures postou alguns vídeos na última quarta-feira, 18, relatando que um motorista de aplicativo pediu para ela sair do carro no meio de uma viagem. A apresentadora do “PodCats” apareceu nos stories do Instagram chorando e dizendo que foi algo “desesperador”, no entanto ela não recebeu apoio e, inclusive, foi lançada uma campanha nas redes sociais para que o motorista, que foi exposto pela influenciadora, não perca o emprego e nem seja prejudicado. “Caraca, nunca passei por isso, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber e falei: ‘Moço, tem como fechar o vidro, está ventando na minha cara e está frio’. Ele falou: ‘Não posso fechar, protocolos do Covid’. Eu falei assim: ‘Tá, beleza, mas está muito frio, tem como você fechar um pouquinho mais?’. Ele falou: ‘Eu vou parar aqui e você pede outro carro’. Eu falei: ‘Não, moço, por favor, está tranquilo então’. Ele parou o carro e eu falei que ele podia continuar. Ele falou: ‘Desce do meu carro agora e pede outro carro. Foi desesperador, no meio de uma avenida em São Paulo”, disse Camila. “Comecei a tremer, não sei o que aconteceu, por que ele ficou contra mim.”

Camila foi muito criticada nas redes sociais por expor o motorista que estava seguindo os protocolos adotados pela Uber, aplicativo para o qual o profissional trabalha, contra a Covid-19. Vários seguidores começaram a marcar a empresa em publicações pedindo para que o motorista, que possui cinco anos de trabalho no aplicativo e uma avaliação de 4,93 estrelas, não seja desligado da plataforma. A Jovem Pan entrou em contato com a Uber, mas ainda não obteve retorno. “Algumas pessoas são sem noção para cacet*. Pensa que Uber trabalha com a gasolina a 7 reais por prazer. A Camila Loures ainda expõe o rosto do motorista que pode muito bem ser um pai de família e que pode ser banido da plataforma por simplesmente seguir o protocolo”, comentou um seguidor.

“Foi desesperador, o Uber queria cumprir os protocolos de uma doença que matou milhares de pessoas em 3 anos, triste a vida da Camila Loures”, ironizou outro. “Camila loures, sabe o que é desesperador? É trabalhar 15hs por dia pegar um Covid-19 e ir parar em hospital público com sua família sem ter o básico numa mesa, você deveria se retratar e pedir desculpas”, acrescentou mais um. Na tarde de quarta, a influenciadora fez um post no Twitter dizendo que já estava resolvendo a situação com a Uber e mais uma vez os seguidores reagiram. “Agora só falta a Uber desvincular o motorista que estava seguindo regras da plataforma por causa desse desabafo (chilique) da Camila Loures. E, sim, mesmo que vocês não gostem ainda tem quem siga protocolos da Covid, pois o vírus não foi extinto e muitos ainda são grupo de risco”, ressaltou uma pessoa.

