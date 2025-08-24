Cantor sertanejo Murilo Huff fica noivo de Gabriela Versiani

Anúncio foi feito nas redes sociais, com direito a foto do anel que a influenciadora recebeu; músico é pai do filho de Marília Mendonça

Reprodução/Instagram/@gabrielaversiani "O início do capítulo mais lindo da nossa história", escreveu Gabriela Versiani na postagem em que anunciou o noivado com Murilo Huff



O cantor sertanejo Murilo Huff, de 29 anos, e a influenciadora Gabriela Versiani, 27, anunciaram neste domingo (24) que estão noivos. O casal publicou fotos juntos nas redes sociais, mostrando o anel de noivado usado por Gabriela. Segundo a postagem, o pedido aconteceu em 5 de agosto. O anúncio recebeu milhares de comentários e mais de meio milhão de curtidas em pouco mais de uma hora. Famosos como Giovanna Lancellotti, Lorena de Carvalho, Rafa Kalimann, Maisa, Pétala Barreiros e Pamela Drudi parabenizaram o casal.

Murilo e Gabriela começaram a namorar em junho de 2023. O cantor é pai de Leo, de 5 anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 2021. Recentemente, Murilo ganhou a guarda provisória do menino, em decisão judicial contra a ex-sogra Ruth Moreira.

Gabriela Versiani é influenciadora digital, empresária e apresentadora. Mineira, mas residente em São Paulo, ela possui 6,5 milhões de seguidores no Instagram. No post do Instagram em que fez o anúncio, ela escreveu: “O início do capítulo mais lindo da nossa história”.

