Cantora Maria Clara anuncia separação da influencer Fernanda Aguiar

Em publicação nas redes sociais, a cantora sertaneja Maria Clara informou aos seus seguidores que está se separando da influenciadora digital Fernanda Aguiar. As duas se casaram no mês de janeiro em uma cerimônia na praia no Estado de Pernambuco. “Estamos nos desvinculando, nos separando por motivos pessoais, nada a ver com traição ou qualquer falta de respeito. Achamos melhor acabar mantendo uma boa amizade e gratidão pelas coisas que vivemos”, escreveu. A sertaneja falou, ainda, que não se arrepende do casamento e disse que a união com a influencer a tornou uma mulher. “Durante um ano e meio a Fernanda foi uma companheira incrível e me apoiou em momentos muito difíceis Ela é uma mulher forte que eu admiro muito”, afirmou, pedindo respeito ao momento e dizendo que aproveitaria para focar na própria carreira. A influencer Fernanda Aguiar também usou as redes sociais para elogiar a ex-esposa, revelar que ela somou muito na vida dela e pedir respeito. “Ela já falou tudo o que tinha para ser falado, não é brincadeira, não é trolagem, é verdade.” Há três dias, Aguiar tinha publicado nas redes sociais um vídeo do casamento das duas com a legenda “Livrai-nos de todo mal, amém”.