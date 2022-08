Cantora Simone surge em hospital logo após festa de aniversário do filho

Nas suas redes sociais, a artista tranquilizou seus seguidores e informou que foi ao local para realizar exames de rotina

Reprodução/Instagram/simoneses Simone foi ao hospital nesta sexta-feira para realizar exames de rotina



A cantora Simone, de 38 anos – que há pouco integrava uma dupla com sua irmã, Simaria – apareceu na manhã desta sexta-feira, 05, em um hospital. As cenas sucederam uma sequência de vídeos em que a artista encontrava-se na festa de aniversário de seu filho, Henry. Nos Stories do Instagram, a compositora tratou de tranquilizar seus fãs e seguidores e explicou que foi ao local para realizar exames de rotina. “Primeira batalha de exames, de sangue, depois endoscopia, um bocado de coisa. Eu não gosto de tirar sangue, sou cagona. Nem dormi, ó meu Deus, que problema”, afirmou. Na última quinta-feira, Simone Mendes e Kaká Diniz organizaram e participaram de uma festa de tema Jurassic Park, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, para comemoras os oito anos do filho do casal. Simaria, antiga parceira de Simone nos palcos, compareceu na celebração.