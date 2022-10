Cara Delevingne e Margot Robbie devem ser acionadas pela polícia após fotógrafo ser agredido

Pedro Alberto Orquera ficou com o braço quebrado após ser atacado por cineastas que estavam com as artistas na Argentina

A modelo Cara Delevingne e a atriz Margot Robbie podem ter que prestar esclarecimentos à polícia após se envolverem em uma confusão com um paparazzi na Argentina. O fotógrafo Pedro Alberto Orquera alegou que ficou com um braço quebrado depois de ser atacado no último sábado, 1, pelos cineastas britânicos Josey McNamara e Jac Hopkins, que estavam com as artistas em um restaurante de Buenos Aires. Quando acabaram de comer, eles deixaram o local e notaram que estavam sendo fotografados. Os cineastas foram tirar satisfações com Pedro e foi então que a briga começou. A confusão terminou com o fotógrafo no chão e sangrando. A polícia foi acionada, Josey e Jac foram detidos e levados à delegacia algemados para prestar depoimento. Segundo o The Sun, Cara e Margot também poderão ser procuradas pela polícia para prestar esclarecimentos. No entanto, não está claro se as artistas ainda estão na Argentina. Sem se identificar, uma fonte declarou ao portal britânico: “Na minha experiência, como testemunhas, Cara e Margot terão que depor perante o promotor. A única maneira de eles não precisarem prestar depoimento é se já deixaram o país. A promotora declarou que a investigação continua em segredo e ela vai querer falar com Cara e Margot o mais rápido possível. Ela também ordenou que houvesse um guarda policial no quarto de hospital da vítima para que ninguém pudesse se aproximar dele”. Pedro já disse que vai entrar com uma ação judicial contra os agressores. Cara tem atraído a atenção dos paparazzis desde que começou a apresentar comportamentos estranhos em público.