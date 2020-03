Apavorada com coronavírus, Cardi B grava vídeos hilários: ‘Está em turnê pelo mundo’

Reprodução/Instagram Rapper já está fazendo planos para fugir da pandemia mundial de coronavírus



Cardi B está com muito medo do coronavírus e deixou isso bem claro em dois vídeos publicados no Instagram nesta quarta-feira (11). No primeiro deles, ela faz um desabafo direto para o governo americano e informa, na legenda, que já está estocando comida.

“Governo, deixa eu falar, seus filhos da p*ta. Eu não sei do que se trata essa p***a de Coronavírus. Eu não entendo como essa merda era de Wuhan, China, e agora, de repente, essa merda está em turnê pelo mundo”, começou.

“Eu tô com medo, tô com um pouco de medo. Essa m***a tá me deixando em pânico. Vocês ficam aí enviando figurinhas, muitos de vocês acham que é uma brincadeira como eu estava pensando. Só porque você acha que é mutante, adivinha só? Seu bolso não é, p***a!”, completou.

Cardi B ainda alertou sobre as encomendas online que não chegam da China: “Adivinha? Coronavírus! Coronavírus! Estou lhe dizendo que essa merd* é real”.

Em outro vídeo, a rapper aparece lavando suas mãos com álcool gel e fazendo planos para tentar escapar da pandemia mundial. “Uma vez que os mercados financeiros começam a ficar em baixa, é quando eu sei que as coisas ficaram sérias. Não há nada que as corporações americanas brancas odeiem mais do que perder dinheiro.”

“Vamos parar de brincar, não sabemos se o coronavírus vai durar semanas ou meses, então eu vou me mudar para a Antártica.”

Veja o vídeo: