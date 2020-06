E quem não? Cardi B engordou na quarentena e desabafa em novo vídeo hilário

Reprodução/Instagram Rapper não gostou de ver haters editando foto suas para zombar de sua aparência



Cardi B mostrou um antes e depois de uma tatuagem retocada na coxa nesta semana e, desde então, foi atacada por haters nas redes sociais sobre os seus quilinhos extras durante a quarentena.

A rapper decidiu dar um recado para os críticos bem ao seu estilo: gravando mais um vídeo hilário em que aparece com biquíni e bolsa da marca Louis Vitton.

“Precisei fazer esse vídeo porque estou vendo vocês editando uma foto minha em que fiquei parecendo um quadrado. Ontem eu postei uma foto gostosona e haters disseram que estava editada. Então agora estou aqui mostrando esse corpão para vocês”, diz Cardi no vídeo.

“Eu sei que engordei, ok? Porque eu tive que fazer com que as pernas combinassem com a bunda. (..) E eu sei que vocês não são loucos de fazerem body shaming comigo. Eu ganhei peso, mas não importa. Eu tenho dinheiro para lipoaspiração”, disparou.

Veja o vídeo: