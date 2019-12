Papai Noel, corre aqui: Cardi B presenteia família com vários iPhones

Reprodução/Facebook Rapper novamente inovou na hora de dar presentes para a família



O Natal dos parentes da Cardi B vai ser animado! Depois de dar US$ 500 mil para o marido gastar com strippers, a rapper inovou novamente na hora de presentar a família nesta terça-feira (24).

Cardi comprou dezenas de iPhones 11 para dar aos sobrinhos, além de giftcards do Xbox, bonecas LoL, bicicletas e brinquedos diversos. “É, iPhones porque vocês sabem que as crianças depois de uns 10 anos não ligam mais para brinquedos, então por isso iPhones”, disse ao mostrar os aparelhos.

A cantora, que estará no próximo “Velozes e Furiosos“, teve um ano bastante agitado. Cardi estrelou o reality show “Ritmo + Flow“, da Netflix; e fez sua estreia no cinema em “As Golpistas“, com ninguém menos que Jennifer Lopez como companheira de tela.

Veja os presentes de Cardi B:

péssimo dia pra quem não é sobrinho da Cardi B pic.twitter.com/CWW0mSQTwW — ˗ˏˋGussˎˊ˗ (@arishawnllo) December 24, 2019