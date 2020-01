Cardi B quer saber se xixi humano faz o cabelo crescer: ‘Alguém pode testar?’

Cardi B usou o Twitter neste sábado (18) para abordar um assunto no mínimo curioso. A cantora afirmou que ouviu dizer que xixi humano ajudava a fazer o cabelo crescer e pediu para os seguidores testarem.

“Alguém me contou que xixi humano ajuda o cabelo a crescer. Alguém pode testar e me dizer se funciona mesmo?”, escreveu a rapper no Twitter.

Somebody told me that’s human pee will help your hair grow? ……can somebody try it and tell me if it works ?

