Carlinhos Maia cumpre promessa e dá carro de R$ 700 mil para marido

Reprodução/Instagram Imagens do presente foram compartilhadas nas redes sociais do humorista



Carlinhos Maia já cumpriu sua primeira meta de 2020 e surpreendeu o marido, Lucas Guimarães, com um carrão avaliado em R$ 700 mil nesta segunda-feira (6).

“Promessa é divida, há 10 anos atrás eu vi essa cena. Minha maior felicidade é ter o teu amor! Te amo meu príncipe, juntos sempre seremos um só”, escreveu o humorista ao compartilhar fotos do presente.

O carro da marca BMW foi bastante celebrado por Lucas, que postou um texto agradecendo ao marido. “(…) Nosso amor amor não se resume em bens materiais, temos aquilo que jamais o dinheiro compra que é um amor de verdade, pois isso nunca estará à venda.”

Carlinhos e Lucas se casaram em maio do ano passado às margens do Rio São Francisco, na cidade de Piranha, em Alagoas. Na ocasião, eles preferiram não se beijar no altar e a decisão repercutiu nas redes sociais.