Carlinhos Maia terá vida retratada por escola de samba em 2021

Com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos Maia terá a história de sua vida retratada no sambódromo pela Império de Casa Verde em 2021.

Segundo o colunista Leo Dias, o humorista já aceitou ser o tema da escola de samba paulistana e teria se emocionado com a notícia.

A Casa Verde também levará para o Anhembi outros influenciadores, embora demais nomes não tenham sido anunciados. Mas o maior deles terá um destaque especial no desfile da escola: Jesus Cristo, o primeiro influencer antes da era digital.

A Império de Casa Verde ficou em nono lugar no Carnaval de 2020, se mantendo no grupo Especial após apresentar o enredo “Marhaba Lubnãn”, sobre o Líbano. A classificação longe do pódio fez a escola afastar seu carnavalesco e o coreógrafo da comissão de frente. A grande campeã do carnaval paulistano foi a Águia de Ouro.