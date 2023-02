Carlinhos Maia revela desejo de ser pai: ‘Vamos ter nosso bebê’

Influenciador expôs sua vontade durante o batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Reprodução/Instagram/@carlinhos Carlinhos Maia e Lucas Guimarães durante batizado das filhas da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe



O influenciador digital Carlinhos Maia revelou o desejo de ser pai neste domingo, 5, durante o batizado de Maria Flor e Maria Alice, filhas da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Carlinhos está junto do também influenciador digital Lucas Guimarães há mais de 13 anos e publicou uma foto da cerimônia no Instagram para expor sua vontade. “Lucas, vamos ter o nosso bebê, cara. Está na hora, já estou com 31 anos, meu brother. Adianta aí cara”, escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, Virginia apoiou o amigo. “Amo. Já passou da hora de um neném, é benção. Família bem maior. Que Deus abençoe a união de vocês para sempre”, disse. No pós-festa, Lucas Guimarães foi perguntado se gostaria de ser pai e ele comentou que, no momento, não.