Carlos Alberto de Nóbrega contrai infecção após tomar iogurte vencido

SBT/Divulgação Apresentador de 83 anos ingeriu produto sem olhar data de validade e faz alerta



Carlos Alberto de Nóbrega foi encaminhado para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser detectada infecção generalizada.

O apresentador de “A Praça é Nossa”, do SBT, afirmou que, na última quarta-feira (8), tomou um iogurte vencido sem perceber e começou a passar mal. O consumo do produto atingiu o intestino e causou a infecção, de acordo com a equipe médica.

“Oi, gente, é o seguinte: hoje o assunto é sério. Estou internado aqui no hospital Sírio (Libanês) por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal porque eu tomei, na quarta-feira, um iogurte e não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria”, desabafou o humorista em uma série de vídeos no Instagram neste domingo (12).

“Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. porque, às vezes, você pode perder a sua vida por uma besteira, por uma irresponsabilidade de um comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes.”

Para finalizar, Carlos Alberto de Nóbrega disse que ainda não há previsão de alta, mas que passa bem. “Estou bem graças à Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar alguns dias internado aqui e, a partir de agora, certamente vou ver a validade até.. coitada da minha mulher que está pagando por isso (risos)”, concluiu.

*Com Estadão Conteúdo