Carol Dias revela que perdeu bebê que estava esperando de Kaká: ‘Não está tudo bem’

Modelo disse que ainda se sente perdida e que está com a sensação de que falta um pedaço dela

Reprodução/Instagram/diasleite Carol Dias disse que sofreu um aborto da filha que esperava com Kaká



A modelo Carol Dias revelou nesta quarta-feira, 2, que perdeu um bebê que estava esperando do ex-jogador de futebol Kaká. Nas redes sociais, ela relatou a dor que está sentindo após sofrer o aborto. “Quando ouvia sobre mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre, eu logo tentava imaginar a dor, mas não podia sentir de fato essa dor. Também cheguei a pensar que algumas frases como: ‘Ah, mas pelo menos o bebê não tinha nascido ainda!’, pudessem ajudar… mas a verdade é que a nossa filha já estava comigo, assim que descobrimos a gravidez, ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada! (Vamos sempre amá-la!)”, escreveu no Instagram.

Carol, que é cristã, disse que decidiu compartilhar a história, pois acredita que tudo acontece conforme a vontade de Deus e gostaria de dar esse testemunho aos seguidores. “Sei que o meu sentimento de mãe ainda é de poder ter feito algo para impedir essa perda, mesmo sabendo que nada poderia ser feito. Mas o Espírito Santo consolador me nutre, refrigera os meus pensamentos e só através da oração o meu coração tem se acalmado”, afirmou. “Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda… ainda! Mas vai ficar! Agradeço todos os dias pela oportunidade de gerar essa vida, que em pouco tempo fortaleceu a nossa família e encheu de alegria a nossa casa.”

Após fazer o relato, a modelo, que já é mãe de Esther, de um ano, deixou um comentário na própria publicação na qual fez agradecimentos e ressaltou o quanto tem sido importante receber o apoio de Kaká nesse período. “Um agradecimento especial ao meu marido que é uma só carne comigo em toda situação, que alivia as minhas cargas e me trás segurança nos momentos de incerteza. Te amo demais! Agradeço também a nossa família pelas orações e carinho e aos nossos amigos que não mediram esforços para nos ajudar. Amamos vocês! E também a toda equipe médica que zelou por mim naquele hospital, à minha médica que esteve comigo tirando todas as dúvidas, mesmo com a distância se fez muito presente”, finalizou.