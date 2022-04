Carro de Silvero Pereira tomba em acidente no Ceará: ‘Grande susto’

Ator perdeu o controle do veículo após fazer uma curva acentuada; ele e os outros dois passageiros estavam de cinto de segurança e ninguém se feriu

Reprodução/Instagram/silveropereira Silvero Pereira sofreu um acidente de carro no Ceará, mas não se feriu



O ator Silvero Pereira, que está no elenco do remake de “Pantanal”, sofreu um acidente de carro no último domingo, 17, no Ceará. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do artista, ele voltava de Milhã para Moçamba quando perdeu o controle do veículo. “Silvero dirigia o veículo e, ao fazer uma curva acentuada, acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores”, informou a equipe do ator em nota. Após o acidente, ele conseguiu sair do veículo e acionar o seguro do seu automóvel. O artista também recebeu assistência da guarda municipal. Silvero estava com dois amigos no carro, todos estavam usando o cinto de segurança e ninguém se feriu.

Horas depois do acidente, Silvero usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Estou bem, tudo ótimo, tudo certo! Graças a Deus foi somente um grande susto, mas a segurança do carro garantiu que nada acontecesse. Eu e meus colegas não tivemos nenhum ferimento leve ou grave, graças ao cinto de segurança. Saímos ilesos dessa situação. O pessoal da comunidade onde aconteceu o acidente ficou tão preocupado que foi lá levar água, cafezinho, bolacha e eles ficaram lá o tempo inteiro querendo saber se tinha acontecido alguma coisa”, contou o ator de “Bacurau” nos stories do Instagram. “Estava muito preocupado com a minha mãezinha, de como as notícias podiam chegar na minha mãe, então não postei nada até conversar com a minha mãe, para que ela não ficasse tão assustada”, explicou o artista, que também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.