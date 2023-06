Casais comemoram o Dia do Orgulho LGTQIAPN+; veja fotos

Conheça sete casais que inspiram representatividade

Reprodução/Instagram/@victor_novaes O ator Armando Babaioff e seu namorado Victor Novaes



No Dia do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado neste 28 de junho, é um momento propício para lembrarmos da importância da diversidade e da representatividade. Por isso, o site Jovem Pan elencou seis casais famosos a fim de expressar que é “justa toda forma de amor”.

Lulu Santos e Clebson Teixeira

Depois de um casamento de 28 anos, o cantor Lulu Santos resolveu assumir um namoro com Clebson Teireira, que é 38 anos mais novo. Nas redes sociais o casal frequentemente troca declarações de amor e gestos de carinho.

Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro

Durante as gravações da novela “Pantanal”, o ator Jesuíta Barbosa, que viveu o personagem Jove no folhetim, conheceu e se apaixonou pelo designer gráfico Cícero Ibeiro. Vivendo uma sexualidade sem rótulos, Jesuíta cogita se casar com o namorado.

Daniela Mercury e Malu Verçosa

Comemorando dez anos de casadas este ano, a cantora Daniela Mercury e a jornalista Malu Verçosa nunca esconderam desde o início o seu amor. Ambas são militantes dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+.

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Um dos casais mais badalados da música brasileira, a cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves vivem seu amor publicamente nas redes socais. como prova de seu afeto, Ludmilla já até compôs uma música, “Maldivas”, em homenagem a amada.

Lucas Leto e Maurício Bahia

O ator Lucas Leto, que viveu Marcelo em “Pantanal”, contou que se sentiu aliviado ao falar de sua sexualidade. Pouco depois, ele assumiu o namoro com Maurício Bahia, produtor cultural e criador da festa ‘Batekoo’. Ambos são naturais do estado da Bahia.

Ícaro Silva e Izrra

O ator Ícaro Silva em várias oportunidades já falou que vive de maneira singular e com bastante liberdade sua sexualidade. Atualmente, o artista que está nos palcos com a peça “Ícaro and Black Stars”, namora o cantor Izrra.

Armando Babaioff e Victor Novaes

Fazendo sucesso internacional com a peça “Tom na Fazenda”, o ator Amando Babaioff namora há dez anos Victor Novaes. Apesar de viverem um relacionamento discreto, os dois não escondem o amor que vivem.