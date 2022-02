Casamento de Isis Valverde com André Resende chega ao fim após 6 anos

‘O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito’, afirmou a atriz, que tem um filho de 3 anos com o modelo

Reprodução/Instagram/isisvalverde Isis Valverde anunciou que o casamento com André Resende chegou ao fim



O casamento da atriz Isis Valverde com o modelo André Resende chegou ao fim após seis anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista nesta quarta-feira, 23. Ela também comentou sobre o assunto nas redes sociais. “Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E, em nome do respeito e da transparência, gostaria de contar que eu e André, após 6 anos, decidimos seguir caminhos diferentes”, escreveu a atriz nos stories do Instagram.

Isis também enfatizou que sempre terá uma ligação com André, pois eles são pais de Rael, de 3 anos. “Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade.” Há cerca de uma semana, André fez um post no Instagram dando parabéns à atriz, que completou 35 anos no último dia 17 de fevereiro. “Parabéns, amor da minha vida. Deus te abençoe e ilumine, muito amor e saúde! Saudade está grande”, escreveu na legenda da publicação. O modelo ainda não se manifestou nas redes sociais sobre a separação.