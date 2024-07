Casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua no fim de semana após celebrações luxuosas

Evento deste sábado inclui uma cerimônia de bênção onde figuras proeminentes cumprimentam e prestam homenagens ao casal no centro de convenções da família Ambani, que acomoda 16 mil pessoas

SUJIT JAISWAL/AFP . Anant Ambani, filho mais novo do magnata Mukesh Ambani, e sua esposa Radhika Merchant



O casamento luxuoso do filho do homem mais rico da Ásia prossegue neste sábado (13) em Mumbai, Índia, com uma lista de convidados repleta de celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos. Anant Ambani, filho mais novo do magnata Mukesh Ambani, e Radhika Merchant, ambos com 29 anos, celebram a união após meses de festividades ostentosas. O evento deste sábado inclui uma cerimônia de bênção onde figuras proeminentes cumprimentarão e prestarão homenagens ao casal no centro de convenções da família Ambani, que acomoda 16 mil pessoas. Na noite anterior, uma cerimônia formal e uma festa contaram com a presença de celebridades como Kim Kardashian, o ator John Cena, e os ex-primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson.

Kim Kardashian compartilhou vídeos no Instagram mostrando sua preparação para a festa de sexta-feira, vestindo trajes e joias tradicionais indianas ao lado de sua irmã Khloe. Imagens dos anfitriões também mostraram centenas de convidados dançando com entusiasmo, trajando roupas típicas indianas. Entre os presentes estavam o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a estrela de Bollywood Shah Rukh Khan e o CEO da Samsung, Jay Y. Lee. O embaixador chinês na Índia, Xu Feihong, elogiou o evento em uma rede social, desejando felicidades ao casal.

Enquanto a mídia indiana elogiou a pompa da festa, a opinião pública nas ruas foi dividida. Jitesh Ingle, funcionário de uma loja em Mumbai, comentou sobre os gastos exorbitantes em contraste com sua própria luta financeira. “Eles terão gasto mais de US$ 60 milhões, enquanto eu luto para ganhar US$ 400 este mês. Mas esta é a vida que temos. O que podemos fazer? Assistir às comemorações deles no YouTube.” As celebrações, que começaram em março com uma festa de gala de três dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat, terminarão neste domingo, com uma recepção.

A primeira etapa das festividades contou com a presença de figuras como Mark Zuckerberg e Ivanka Trump, além de personalidades do esporte e do entretenimento da Índia. Durante essa gala, a cantora Rihanna fez seu primeiro show desde o Super Bowl do ano anterior. A segunda etapa, em junho, incluiu um cruzeiro pelo Mediterrâneo para 1.200 convidados, com apresentações de Katy Perry em um baile de máscaras em um castelo francês em Cannes, além de shows dos Backstreet Boys, do rapper Pitbull, do DJ David Guetta e do tenor Andrea Bocelli.

