Caso de coronavírus em casamento de Marcella Minelli gera pânico entre convidados

Reprodução/Instagram Festa de casamento luxuosa aconteceu na Bahia no último sábado (7)



Irmã da influencer Gabriela Pugliesi, Marcella Minelli se casou com Marcelo Bezerra de Menezes no último sábado (7) em um resort de luxo, em Itacaré, na Bahia. Menos de uma semana após a festa, no entanto, a confirmação de um caso de coronavírus de um dos convidados assusta quem compareceu à cerimônia no litoral nordestino.

Um homem, que não teve sua identidade revelada, mas é amigo e foi visto próximo aos recém-casados, foi testado positivo para o Covid-19. Agora, os demais presentes da festa temem também estarem com a doença.

Em suas redes sociais, Gabriela Pugliesi publicou nesta quarta-feira (11) que está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma febre de 38,8ºC. “Só para avisar porque vou estar off. Repouso total”, escreveu a influencer no Instagram.

Apesar de Pugliesi não citar nada sobre a doença, já circulam boatos na web sobre o verdadeiro motivo de sua ida à unidade médica: a suspeita de coronavírus.