Caso Johnny Depp x Amber Heard: veredito será anunciado nesta terça

Ao longo das últimas seis semanas, o casal se acusou de maneira recíproca de agressões físicas e abusos psicológicos; há seis possíveis sentenças para o julgamento

Steve Helber / POOL / AFP Johnny Depp e Amber Heard se enfrentam em julgamento midiático em que um acusou o outro de violência doméstica durante casamento conturbado



Após o ator Johnny Depp ingressar com um processo por difamação contra sua ex-esposa, a atriz Amber Heard, o júri que analisa as provas e acusações irá finalizar as suas deliberações na próxima terça-feira, 31. Na última sexta, o grupo se reuniu por algumas horas para discutir sobre o caso. O motivo inicial da ação movida contra a atriz foi a publicação de um artigo no jornal The Washington Post, em dezembro de 2018, no qual Amber – de 36 anos – acusa Depp – de 58 anos – de ser uma “figura pública que representa o abuso doméstico”.

Mesmo sem ter sido mencionado de maneira direta, o ex-ator de Hollywood pede uma indenização de US$ 50 milhões contra a ex-companheira. Amber, por sua vez, entrou com uma contra-acusação e pediu o dobro do valor, sob o argumento de ter sofrido “violência física e abuso desenfreados”. Com isso, o veredito do júri pode ser uma vitóri de Depp e o recebimento da indenização milionária na íntegra; uma vitória de Depp com um recebimento menor do que o solicitado; uma vitória de Heard com o pedido de contra-acusação na íntegra; uma vitória de Heard com valor menor do que o requisitado; um acordo extrajudicial entre ambas as partes ou a sentença judicial sem o pagamento de indenização por parte dos envolvidos.