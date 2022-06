Cauã Reymond revela prisão nos Estados Unidos: ‘Passei duas noites na cadeia’

Ator foi detido em solo americano após um amigo roubar uma caixa de barra de proteína

O ator Cauã Reymond passou por um sufoco no período em que morou em Nova York, nos Estados Unidos. Quando tinha 20 anos, o galã da Globo, hoje com 42, foi estudar na cidade americana e acabou sendo preso por roubo. “Ganhei uma bolsa de estudos e dava aula de Jiu-jitsu à noite. Foi quando eu estava parando de ser modelo. Trabalhava para caralh* e ganhava 20 dólares. Tinha que escolher a refeição que eu ia comer”, contou o artista durante participação no podcast “Podpah”. Cauã dormia no quarto dos cachorros na casa de um dos seus alunos e, em troca de estadia, dava aulas particulares. Ele acabou sendo detido pela polícia americana por causa de um amigo. “Passei duas noites na cadeia com um amigo por causa de uma caixa de barra de proteína”, revelou. “Meu amigo entrou em uma de roubar barra de proteína porque a gente não tinha muita comida. Eu falei: ‘Não faz isso, mano’. E nesse ‘não faz isso’, foi mão na cabeça.” O ator deixou a prisão após pagar fiança. “A gente pagou 100 dólares e fomos para casa. Foi antes do 11 de setembro, em 2000”, finalizou.