Cavalo campeão nas Olimpíadas pertence ao craque alemão Thomas Muller

O atleta alemão e sua esposa possuem uma propriedade em que criam cavalos para competição

EFE/EPA/TOLGA AKMEN Cavalo Checker e Christian Kukuk viraram a disputa no final



Christian Kukuk, da Alemanha, ganhou o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024 na competição de hipismo na categoria de saltos individuais. O que pouca gente sabe é que, seu cavalo, Checker, pertence a Thomas Muller, jogador de futebol do Bayern de Munique e da seleção alemã. Ele e sua esposa (que é adestradora de cavalos) são propriatários do aras Wettlkam. Em declaração dada a televisão alemã, o cavaleiro agradeceu aos donos do cavalo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Não devemos esquecer: Madeleine Winter-Schulze e Thomas Müller têm uma grande participação porque são os dois proprietários da Checker. Eles me deram a oportunidade de continuar andando no cavalo e que um dia ele não seria vendido. Estou extremamente grato por isso e por ter conseguido retribuir a confiança hoje.”