Céline Dion volta aos palcos na abertura das Olimpíadas e emociona público com ‘Hino do amor’

Céline Dion fez sua tão aguardada volta nesta sexta-feira (26), na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcando sua primeira apresentação em cinco anos. A performance de Céline Dion não apenas celebrou seu retorno, mas também simbolizou a resiliência diante das adversidades. Ela fez uma bela apresentação de Hymme à l’amour (Hino do Amor), de Édith Piaf. A cantora, que enfrentou desafios significativos devido à síndrome da pessoa rígida, diagnosticada em 2022. Seu último show havia ocorrido em 2019, durante o festival BST Hyde Park, em Londres. A síndrome da pessoa rígida é uma condição que provoca espasmos musculares intensos e rigidez, o que torna a performance artística bastante complicada. Céline compartilhou que a experiência de cantar enquanto lida com essa doença é extremamente difícil. Apesar das limitações impostas pela condição, sua paixão pela música a motivou a retornar aos holofotes. Após um período de reclusão, a artista voltou à vida pública em 2023, quando fez uma aparição no Grammy. Além disso, ela promoveu seu documentário intitulado “Eu sou: Céline Dion”, que retrata sua trajetória e os desafios enfrentados ao longo da carreira. A presença de Céline na abertura dos Jogos Olímpicos foi um momento marcante, tanto para ela quanto para os fãs.

