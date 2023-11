Cezar Black e ex de Jojo Todynho brigam, e seguranças de ‘A Fazenda’ reagem para separar

Casamento entre Lucas e funkeira carioca foi o motivo para o início da discussão no reality show

Reprodução/Play Plus Lucas Souza e Cezar Black estão confinados em 'A Fazenda'



Os peões Cezar Black e Lucas Souza brigaram na tarde da última segunda-feira, 20, em ”A Fazenda”. Tudo começou durante a dinâmica de um patrocinador do reality show. Quando o grupo de Jaqueline venceu a ação, a discussão entre os participantes iniciou e ambos se chamaram de hipócritas. Black citou o relacionamento de Lucas com Jojo Todynho, que terminou no último ano. O militar não gostou da atitude do ex-BBB e o ameaçou. “A próxima vez que você falar da minha ex-mulher, eu vou quebrar a sua cara, vou ser expulso com muito orgulho”, disparou. Jaqueline entrou na discussão para defender o namorado e recebeu uma punição após quebrar uma cadeira. Jaqueline tentou impedir o namorado de agredir Black e o jogou no chão da sala do local. A briga acabou quando seguranças do programa entraram na casa após Lucas cuspir no rosto do colega. Cezar Black e Lucas Souza foram chamados e separados em cômodos diferentes pela produção.