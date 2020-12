Chega ao fim o relacionamento de Camila Pitanga e Beatriz Coelho

A atriz namorou por quase dois anos com a artesã e, agora, se tornaram ‘amigas’

Reprodução/Instagram/caiapitanga Camila Pitanga e Beatriz Coelho não estão mais namorando



A atriz Camila Pitanga não está mais namorando com a artesã Beatriz Coelho. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da artista confirmou a informação. “Elas não estão mais juntas há duas semanas. Após um ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente”, explicou a assessoria em nota. A artista manteve a relação com a artesã em segredo por alguns meses, mas os fãs começaram a desconfiar do relacionamento depois que ela viajou com Beatriz para a Europa, em abril do ano passado, e postou algumas fotos nas redes sociais. Antes de namorar a artesã, Camila teve um relacionamento de cerca de cinco meses com o ator Rafael Rocha. Ela também já foi casada com o diretor Claudio Amaral Peixoto, com quem teve uma filha, Antônia, de 12 anos.