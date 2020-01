Chiquinho Scarpa implanta chip GPS em namorada 33 anos mais jovem

Reprodução/Instagram Conde e corretora de imóveis Luana Risério namoram há quase dois anos



Não é de hoje que Chiquinho Scarpa estampa manchete polêmicas, mas a decisão de implantar um microchip sob a pele de sua namorada, Luana Risério, entra com louvor para o rol de excentricidades do ricaço paulistano.

Em matéria publicada nesta quarta-feira (8), o jornal Extra informou que Scarpa, de 68 anos, decidiu implantar o chip em Luana, de 35, após “perdê-la” algumas vezes dentro do palacete em que moram. Avaliado em R$ 63 milhões e com inúmeros cômodos, o local abriga a namorada do conde há pouco mais de um ano, quando ela se mudou de Goiânia para São Paulo.

Além do microchip que monitora Luana em qualquer lugar do mundo, Chiquinho Scarpa também tem acesso a um aplicativo de localização no celular da corretora de imóveis. O conde, no entanto, não deu declarações à publicação a respeito dos serviços de monitoramento.