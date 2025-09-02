Chloë Grace Moretz, atriz de ‘Kick Ass’ e ‘Carrie, a Estranha’, se casa com modelo Kate Harrison em Paris

Estrela de Hollywood mostrou em fotos no seu Instagram o vestido azul que usou na cerimônia; ela explicou a escolha dizendo que buscava uma proposta não tradicional

Reprodução/Instagram/@chloegmoretz Chloë Grace Moretz exibe o vestido azul usado na cerimônia de casamento com a modelo Kate Harrison



A atriz Chloë Grace Moretz, de 28 anos, casou-se com a modelo Kate Harrison, 34, no último fim de semana, em Paris. As duas estão juntas desde 2018 e anunciaram o noivado no início de 2025, com fotos publicadas no Instagram. Para a cerimônia, Moretz escolheu um vestido azul assinado por Nicolas Ghesquière, diretor criativo da Louis Vuitton. A atriz explicou à revista Vogue que buscava uma proposta não tradicional: “Nunca imaginei um vestido de noiva na minha cabeça enquanto crescia. Soube imediatamente que queria algo diferente, sem ser branco”.

Kate, por sua vez, usou um vestido branco bordado, de corte clássico e decote tomara-que-caia, acompanhado de um véu curto. Já Chloë optou por um véu longo, que cobriu toda a cabeça até os pés. As celebrações duraram todo o fim de semana. No dia seguinte ao casamento, a atriz surgiu em um terno branco da Louis Vuitton, combinado com chapéu de caubói inspirado em um look de passarela da grife de 2019.

Em entrevista à Vogue, Moretz destacou o significado do momento: “Estamos juntas há quase sete anos, e agora fazemos essa promessa de uma nova maneira. Acho importante continuarmos escolhendo uma à outra todos os dias”.

Conhecida por papéis de destaque em filmes como Kick-Ass – Quebrando Tudo (2010), Carrie, a Estranha (2013) e Diário de um Banana (2010), além de produções independentes e de terror psicológico, Moretz construiu uma carreira marcada por personagens intensos e pela transição bem-sucedida da fase adolescente para papéis mais maduros em Hollywood.

Veja fotos do casamento

