Chris Evans, o Capitão América, é eleito o homem mais sexy do mundo por revista

Nova edição da People elegeu o intérprete do super-herói como o homem mais sexy do mundo; em edições passadas, outros atores do MCU foram eleitos para o posto

VALERIE MACON / AFP Ator disse que sua mãe iria se gabar pela escolha da revista



O ator Chris Evans, 41, que ficou famoso por interpretar o Capitão América dentro do Universo Cinematográfico Marvel, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista americana People. Ao comentar a escolha, Evans disse que sua mãe irá se gabar sobre a situação. ” Minha mãe ficará tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar. Essa coisa toda é difícil de ser entrevistado a respeito. Parece uma forma estranha de se gabar humildemente”, afirmou Evans. O ator também falou sobre sua carreira, dizendo que, no momento, escolhe apenas papéis em que possa trabalhar sem ficar longe de sua família por muito tempo. “Quando se trata de procurar as pessoas que interpreto, é mais uma questão de onde o filme é filmado. Estou muito velho para viver com uma mala por seis meses e me acostumei a uma fase mais agradável, onde estou feliz por estar em casa”, disse o ator. Chris Evans não foi o primeiro ator do MCU que apareceu na lista. Chris Hemsworth (Thor), Idris Elba (Heimdall), Michael B Jordan (Killmonger) e Paul Rudd (Homem-Formiga) já haviam sido eleitos para o posto de homem mais sexy do mundo.

Confira os homens que já foram eleitos pela revista: