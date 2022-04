Chris Rock volta a falar do tapa que levou de Will Smith no Oscar: ‘Curado dos cortes’

Humorista evitou falar abertamente do assunto em seu show de stand-up, mas enfatizou que está bem

Reprodução/Twitter/@seriesbrasil Chris Rock disse que está bem após o polêmico tapa que levou de Will Smith



O comediante Chris Rock falou sobre o tapa que levou de Will Smith na cerimônia do Oscar 2022 durante uma apresentação que fez em Baltimore, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 22. Durante a apresentação, o artista não citou diretamente o tapa, mas comentou brevemente sobre o assunto com um toque de humor: “Estou bem, estou bem. Curado dos cortes e contusões, na maior parte”. A informação foi divulgada pela repórter Ana Rosa Ramos, da WJZ-TV, nas redes sociais. Ela também postou que os ingressos para o show de stand-up do artista foram todos vendidos e que o local estava lotado.

Chris comentou sobre o assunto após sua mãe, Rosalie Rock, dizer em entrevista à WIS of Columbia que a agressão não atingiu apenas o seu filho: “Quando ele deu um tapa em Chris, ele deu um tapa em todos nós”. Will bateu ao vivo no comediante após ele fazer uma piada sobre a careca da sua mulher, Jada Pinkett, que sofre de uma condição chamada alopecia. O astro de Hollywood se desculpou, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas o baniu por 10 anos dos eventos promovidos por eles, sendo o Oscar o principal deles.