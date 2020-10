Chrissy Teigen e John Legend perdem filho após parto: ‘Dor profunda’

Modelo postou fotos e relato emocionantes sobre o filho que morreu momentos após o nascimento

Reprodução/Instagram/chrissyteigen Modelo Chrissy Teigen eserpava o terceiro filho com John Legend



A modelo Chrissy Teigen compartilhou um doloroso relato nesta quinta-feira (1º). Grávida do seu terceiro filho com o cantor John Legend, Chrissy perdeu o bebê após um parto prematuro. Em seu Instagram, ela publicou imagens ao lado do marido e, em uma delas, aparece com o filho Jack no colo e falou sobre o difícil momento que eles passaram. “Estamos chocados e com o tipo de dor profunda de que você só ouve falar, um tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar a hemorragia e dar ao nosso bebê os nutrientes que ele precisava, apesar das bolsas e mais bolsas de transfusões de sangue. Simplesmente não foi o suficiente”, iniciou Chrissy.

“Nós nunca decidimos os nomes de nossos bebês até o último momento possível após o nascimento, pouco antes de deixar o hospital. Mas, por algum motivo, começamos a chamar esse carinha na minha barriga de Jack”. A modelo e Legend são pais de Luna, de 4 anos, e Miles, de 2. “Para o nosso Jack: sinto muito que os primeiros momentos de sua vida tenham sido conhecidos com tantas complicações, que não pudemos dar a você a casa de que precisava para sobreviver. Nós sempre te amaremos”, escreveu Chrissy.

“Somos muito gratos pela vida que temos, por nossos bebês maravilhosos, Luna e Miles, por todas as coisas incríveis que podemos experimentar. Mas nem todos os dias estão cheios de sol. Nestes dias mais escuros vamos chorar muito. Mas vamos nos abraçar e nos amar com mais força e superar isso”, finalizou a modelo, que agradeceu as milhares mensagens de apoio que recebeu.