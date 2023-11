Churrasco com presidente, morte de fãs e gravação de DVDs: Relembre as passagens do RBD pelo Brasil

Grupo mexicano formado por Dulce Maria, Anahí, Maite Peroni, Christian Chávez e Christopher realiza oito shows em São Paulo e Rio de Janeiro durante o mês de novembro

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Banda se reuniu para shows na 'Soy Rebelde Tour'



O grupo RBD está no Brasil para uma série de shows durante o mês de novembro. Após mais de 15 anos, a banda mexicana retorna ao país para oito apresentações com a turnê ”Soy Rebelde Tour”. Na última vez, em 2008, os músicos realizaram 12 shows no país, divididos em duas vindas, incluindo apresentações em Manaus, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, nos meses de abril, maio, novembro e dezembro daquele ano. Na época, a apresentação na capital federal foi gratuita, contou com mais de 200 mil pessoas e integrou parte da agenda do 18º aniversário de Brasília. Na data, o RBD gravou o DVD “Live in Brasília”, o quinto do grupo pop mexicano e considerado um dos maiores shows internacionais do Brasil. A gravação, que integrou a “Empezar Desde Cero Tour”, e foi lançada onze meses após o show, em razão da separação da banda, e cópias originais do arquivo são vendidas por mais de R$ 500 em plataformas de livre comércio pela internet.

Ainda que histórico, o DVD “Live in Brasília” não foi o único da banda gravado no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro também receberam suas gravações ao vivo: “Tournéé do Adeus” e “Live in Rio” foram gravados em 2008 e 2007, respectivamente. Já em 2006, quando chegaram ao Brasil pela primeira vez, em 2006, Dulce Maria, Anahí, Maite Peroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher von Uckermann conheceram o litoral de São Paulo em uma viagem para o Guarujá. No mesmo ano, uma tragédia em São Paulo marcou a história da banda, quando foi anunciada uma sessão de autógrafos dos famosos no estacionamento de um shopping na zona sul da capital paulista. Na época, embora os organizadores esperassem 3.000 fãs no local, apareceram mais de 10 mil pessoas e a banda substituiu os autógrafos por um show. Com o empurra-empurra e a sobrecarga de público no local, três pessoas morreram no local por paradas cardiorrespiratória e outras centenas ficaram feridas. Entre as vítimas, estavam Jenifer Xavier, de 11 anos, Fernando Pessoa, de 13, e Cláudia Oliveira, de 38 anos. Os integrantes lamentaram as mortes e chegaram a definir, posteriormente, a ocasião como uma das mais traumáticas de suas vidas.

Um ano depois, em 2007, o RBD participou de um churrasco no Palácio da Alvorada com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Registros do dia mostram Dulce, Anahí, Maite, Alfonso, Christian e Christopher com o político e a então primeira-dama Marisa Letícia. Na ocasião, Lula recebeu uma guitarra autografada por todos os membros da banda. “Com todo carinho, respeito e admiração”, dizia a assinatura de Poncho. Desta vez, sem a presença do ator Alfonso Herrera, o eterno Miguel, de Rebeldes, que não aceitou participar da turnê, o grupo se apresenta em São Paulo nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro. A turnê teve início no Brasil com dois shows pelo Rio de Janeiro, que reuniram famosos e público de mais de 70 mil pessoas por dia. Em ambas capitais, todos os ingressos estão esgotados na plataforma oficial de vendas.