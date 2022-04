Cininha de Paula surge machucada e diz que caiu de cara no chão: ‘Nariz está torto’

Atriz disse que mesmo com o rosto cheio de hematomas está grata por não ter acontecido algo pior

Reprodução/Instagram/cininha_de_paula Cininha de Paula tropeçou em um fio e caiu de cara no chão



A atriz Cininha de Paula sofreu uma queda e apareceu nas redes sociais com o rosto cheio de hematomas e curativos. No Instagram, ela deu a entender que caiu nos bastidores de gravação da série “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu!”, série nacional que está sendo produzida pela Disney+. Cininha postou algumas fotos em que aparece machucada e comentou: “Acidentes acontecem, mas tive muita sorte. Foi uma queda e tanto. Tropecei num cabo de luz? De câmera? De áudio? Não importa! Cai de cara”. A atriz, que também já trabalhou como diretora na Globo, demonstrou alívio por não ter acontecido algo pior com ela.

“A vida nos mostra a nossa fragilidade, muito obrigada ao meu anjo da guarda que não deixou ser pior! O nariz está torto, mas a minha vida está preservada! Posso cair, mas me levanto rápido! Não deixei de ir ao set [de filmagens] nenhum dia! Pena que tudo isso aconteceu”, lamentou Cininha. Por fim, ela falou que não foi fácil lidar com o sofrimento e com as dores, mas tranquilizou os fãs dizendo que já está se recuperando. “Querida! Graças a Deus está bem”, comentou a atriz Tatá Werneck. “Cininha do céu, melhoras para você”, escreveu a atriz Dani Calabresa. “Melhoras, minha querida”, postou o ator Ary Fontoura. “Maldito cabo, Ci! Melhoras”, acrescentou o ator Mateus Solano.