Claudia Ohana revela que possui distúrbio que afeta seu cotidiano: ‘É muito ruim’

Atriz sofre de nosofobia, que é o medo de contrair uma doença e, com isso, corria com frequência para o hospital

Reprodução/Globo Claudia Ohana está no ar como Dora na novela 'Vai na Fé'



A atriz Claudia Ohana revelou que sofre de nosofobia – um distúrbio no qual a pessoa sente pavor de contrair uma doença e isso acaba atrapalhando sua vida cotidiana. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação à Jovem Pan e, em nota, declarou: “Ela fez tratamento com neuro linguística e está bem melhor”. A intérprete de Dora na novela “Vai na Fé” contou em entrevista à Quem que desde pequena possui esse medo de adoecer. “É muito ruim isso”, afirmou Claudia. “Comecei a trabalhar meu subconsciente. Estou lendo um livro sobre o poder do subconsciente e das palavras e do poder da mente sobre nós, o controle que temos. Todo dia eu falo coisas positivas e quando entro no pensamento da doença, eu falo: ‘Não, não estou com nada, estou ótima, maravilhosa, não é comigo que está acontecendo e tal’. Ajuda para c*ralho.”

A artista de 60 anos falou que, no passado, a qualquer sinal de uma possível de uma possível doença, ela ia correndo para o hospital, hoje isso mudou. “Não vou para o hospital há muito tempo”, garantiu. “[Antigamente] eu sentia que eu estava tendo um treco. Com qualquer coisa… uma vez estava pingando sangue do meu nariz. Já pensei: ‘Estou com um tumor cerebral, vou morrer agora’. Em vez de esperar um dia… pingou sangue, para mim, já era tumor cerebral.” Claudia também explicou que seu medo de ficar doente não a torna uma pessoa viciada em remédios, até porque ela é extremamente cautelosa com tudo o que usa e ingere. “Sou proibida de ver o Google nem posso ler bula de remédio. Mas não tomo qualquer remédio, porque eu tenho medo de remédio também (risos). Mas vejo todos os seriados de medicina. Tenho diploma de médica com ‘Grey’s Anatomy’”, brincou.